Автівки перетворились на мотлох. На Закарпатті сталася ДТП із двома смертями



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Постраждалі були госпіталізовані

Внаслідок ДТП загинули батько та дочка, ще двоє людей постраждали

Поліція Хустщини на Закарпатті встановлює обставини смертельної автопригоди, що трапилася у суботу, 1 грудня, за участю Chery Amulet та Audi A5. Про це інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області.

За його даними, вчора, близько 17.35 год, на лінію «102» надійшло повідомлення про автомобільну аварію з потерпілими неподалік міста Хуст.

На місці ДТП поліцейські слідчо-оперативної групи Хустського відділу поліції встановили попередні обставини пригоди. Як з’ясували правоохоронці, 51 –річний водій Chery Amulet, мешканець села Липча, що на Хустщині, на об’їзній дорозі районного центру виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення із транспортним засобом Audi A5.

Внаслідок удару водій Chery Amulet, його 21-річна донька загинули на місці трагедії. 51-річну дружину водія, яка також була пасажиром автомобіля, з тяжкими травмами доставили до реанімаційного відділення районної лікарні.

Водій Audi A5, 28-річний мешканець селища Вишково Хустського району з численними травмами також госпіталізований до медустанови.

За фактом автомобільної аварії у поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. У справі триває слідство.