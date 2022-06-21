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    Події в Україні

    Безробітних залучатимуть до розбору завалів. Їм платитимуть?

    Держава платитиме кожному залученому до суспільно корисних робіт заробітну плату - Безробітних залучатимуть до розбору завалів. Їм платитимуть?
    Держава платитиме кожному залученому до суспільно корисних робіт заробітну плату
    фото з відкритих джерел

    За громадські роботи платитимуть зарплату в розмірі мінімальної (6500 грн)

    В Україні запускають реформу сфери зайнятості, згідно з якою на час воєнного стану офіційно зареєстрованих безробітних, які протягом 30 днів не працевлаштовані, залучатимуть до суспільно корисних робіт. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 21 червня.

    «В умовах повномасштабної війни нам потрібно мобілізувати всі можливі ресурси для перемоги над російськими окупантами. Це стосується й організації роботи в тилу. Уряд сьогодні затвердить документ, який передбачає, що офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, залучатимуться до суспільно корисних робіт», – сказав Шмигаль.

    Громадян можуть залучити до розбору завалів, будівництва захисних споруд, благоустрію, ремонтних чи сільськогосподарських робіт. Що саме потрібно робити в кожному регіоні, визначатиме місцева влада.

    Держава платитиме кожному залученому до суспільно корисних робіт заробітну плату в розмірі мінімальної. Наразі вона складає 6500 гривень на місяць, а з 1 жовтня 2022 року має зрости до 6700 гривень.

    «Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати кошти від держави та відмовлятися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу в держави немає для цього ресурсів. Усі мають або воювати і захищати Батьківщину, або працювати на перемогу і для фронту», – зазначив прем'єр.

    Окрім того, статус та виплати по безробіттю відтепер втрачаються, якщо людина перебуває за кордоном понад 30 днів під час воєнного стану.

    Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук пояснив, що першочергово залучатимуть до громадських робіт зареєстрованих безробітних, яким не знайдено роботу, та працівників, які втратили частину заробітної плати. До суспільно корисних робіт не залучатимуть людей, які реалізовують заходи національного спротиву.

    Раніше повідомлялося, що український уряд запускає програму «єРобота», в рамках якої держава надаватиме гранти на суму до 250 тисяч гривень на запуск нового бізнесу.
    Теги: росія окупанти війна Україна уряд окупація Денис Шмигаль #stoprussia
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    Безробітних залучатимуть до розбору завалів. Їм платитимуть?