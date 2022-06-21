Кабмін анонсував програму «єРобота»: на запуск бізнесу видаватимуть до 250 тис. грн

Уряд видатиме 20 тисяч грантів на запуск нового бізнесу за рік

Бюджет програми на рік – 5 млрд грн

Український уряд запускає програму «єРобота», в рамках якої держава надаватиме гранти на суму до 250 тисяч гривень на запуск нового бізнесу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Ми плануємо видати 20 тисяч таких грантів за рік. Відповідно, бюджет програми на рік – 5 млрд грн. Ми говоримо про можливість запустити будь-який мікробізнес, як то пошив одягу і взуття, хімчистка, сервісний чи ремонтний центр, СТО, монтажні роботи тощо», – написав Шмигаль.

Взяти участь в програмі може будь-який українець, який не працює на підприємствах та не веде інший бізнес.

Для отримання гранту треба буде подати заявку через портал «Дія» чи відділення «Ощадбанку», додавши до заявки бізнес-план. Протягом 10 робочих днів фахівці «Ощадбанку» та Державного центру зайнятості проведуть оцінку проєкту – якщо він відповідає критеріям програми, грантові кошти будуть перераховані на окремий рахунок.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів вирішив на час воєнного стану обмежити виплати з безробіття одним запропонованим місяцем роботи.

Офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не погодяться на запропоновану роботу, будуть залучатися до суспільно корисних робіт – розбору завалів, будівництва захисних споруд, благоустрою, ремонтних або сільськогосподарських робіт.

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