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    Бізнес

    Кабмін анонсував програму «єРобота»: на запуск бізнесу видаватимуть до 250 тис. грн

    Уряд&nbsp;видатиме 20 тисяч грантів на запуск нового бізнесу&nbsp;за рік - Кабмін анонсував програму «єРобота»: на запуск бізнесу видаватимуть до 250 тис. грн
    Уряд видатиме 20 тисяч грантів на запуск нового бізнесу за рік
    фото з відкритих джерел

    Бюджет програми на рік – 5 млрд грн

    Український уряд запускає програму «єРобота», в рамках якої держава надаватиме гранти на суму до 250 тисяч гривень на запуск нового бізнесу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

    «Ми плануємо видати 20 тисяч таких грантів за рік. Відповідно, бюджет програми на рік – 5 млрд грн. Ми говоримо про можливість запустити будь-який мікробізнес, як то пошив одягу і взуття, хімчистка, сервісний чи ремонтний центр, СТО, монтажні роботи тощо», – написав Шмигаль.

    Взяти участь в програмі може будь-який українець, який не працює на підприємствах та не веде інший бізнес.

    Для отримання гранту треба буде подати заявку через портал «Дія» чи відділення «Ощадбанку», додавши до заявки бізнес-план. Протягом 10 робочих днів фахівці «Ощадбанку» та Державного центру зайнятості проведуть оцінку проєкту – якщо він відповідає критеріям програми, грантові кошти будуть перераховані на окремий рахунок.

    Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів вирішив на час воєнного стану обмежити виплати з безробіття одним запропонованим місяцем роботи.

    Офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не погодяться на запропоновану роботу, будуть залучатися до суспільно корисних робіт – розбору завалів, будівництва захисних споруд, благоустрою, ремонтних або сільськогосподарських робіт.

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    Теги: Кабмін росія окупанти війна Україна уряд окупація Денис Шмигаль #stoprussia
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    Кабмін анонсував програму «єРобота»: на запуск бізнесу видаватимуть до 250 тис. грн