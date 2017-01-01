Біля Львова потяг протаранив карету швидкої допомоги

Троє осіб, які перебували в автомобілі «швидкої», отримали ушкодження

Сьогодні, 28 грудня, близько 12:30 на залізничному переїзді в селі Давидів Пустомитівського району Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Як попередньо встановили поліцейські, сталося зіткнення карети швидкої допомоги та дизель-поїзда сполученням Львів – Ходорів, інформує прес-служба поліції Львівської області. На момент