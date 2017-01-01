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    Події в Україні

    Біля Львова потяг протаранив карету швидкої допомоги

    Троє осіб, які перебували в автомобілі «швидкої», отримали ушкодження
    Сьогодні, 28 грудня, близько 12:30 на залізничному переїзді в селі Давидів Пустомитівського району Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Як попередньо встановили поліцейські, сталося зіткнення карети швидкої допомоги та дизель-поїзда сполученням Львів – Ходорів, інформує прес-служба поліції Львівської області. На момент
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    Місце ДТП на залізничному переїзді 

    Троє осіб, які перебували в автомобілі «швидкої», отримали ушкодження

    Сьогодні, 28 грудня, близько 12:30 на залізничному переїзді в селі Давидів Пустомитівського району Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Як попередньо встановили поліцейські, сталося зіткнення карети швидкої допомоги та дизель-поїзда сполученням Львів – Ходорів, інформує прес-служба поліції Львівської області.

    На момент ДТП в автомобілі «швидкої» перебувало четверо осіб – троє отримали тілесні ушкодження, з них двох госпіталізували.

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    Біля Львова потяг протаранив карету швидкої допомоги
    Біля Львова потяг протаранив карету швидкої допомоги
    Біля Львова потяг протаранив карету швидкої допомоги

    Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

    Як повідомлялося, 27 грудня у Львові невідомий поранив із травматичного пістолета двох чоловіків.

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