Біля Львова потяг протаранив карету швидкої допомоги
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Місце ДТП на залізничному переїзді
Троє осіб, які перебували в автомобілі «швидкої», отримали ушкодження
Сьогодні, 28 грудня, близько 12:30 на залізничному переїзді в селі Давидів Пустомитівського району Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода.
Як попередньо встановили поліцейські, сталося зіткнення карети швидкої допомоги та дизель-поїзда сполученням Львів – Ходорів, інформує прес-служба поліції Львівської області.
На момент ДТП в автомобілі «швидкої» перебувало четверо осіб – троє отримали тілесні ушкодження, з них двох госпіталізували.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Як повідомлялося, 27 грудня у Львові невідомий поранив із травматичного пістолета двох чоловіків.