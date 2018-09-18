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    Події в Україні

    Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції українських військових

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    Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції українських військових

    Втрат у лавах Об’єднаних сил від початку поточної доби немає

    З початку поточної доби російсько-терористичні угруповання чотири рази обстріляли позиції українських військ на Донбасі. Втрат немає. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута.

    «Від початку цієї доби, станом на 9-ту ранку зафіксовано чотири ворожі вогневі провокації із застосуванням піхотного озброєння. Усі вони відбулися на Донецькому напрямку. Вночі противник двічі вів обстріли оборонців Лебединського з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї», - сказав Праута.

    За його словами, під ранок з такого ж озброєння окупанти обстріляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил біля населеного пункту Водяне.

    Водночас близько 7-ї ранку протягом майже години вели вогонь по позиціях наших підрозділів в районі Широкиного, використовуючи стрілецьку зброю та ручні гранатомети.

    «Наші військові вогонь у відповідь не відкривали. Втрат у лавах Об’єднаних сил від початку поточної доби немає, ситуація повністю контрольована українськими підрозділами», - зазначив Праута.

     

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