Бойовики на Донбасі вбили українського військового

Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції: один військовий загинув

На місці події працюють представники військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України

В районі проведення операції Об'єднаних сил, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню. Окупанти обстріляли позиції українських захисників. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

В результаті ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

«Дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не дотримується існуючих домовленостей», - підкреслили в штабі.

Нагадаємо, раніше в результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.