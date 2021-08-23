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    Події в Україні

    Бойовики на Донбасі вбили українського військового

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    Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції: один військовий загинув - Бойовики на Донбасі вбили українського військового
    Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції: один військовий загинув
    Фото з відкритих джерел

    На місці події працюють представники військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України

    В районі проведення операції Об'єднаних сил, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню. Окупанти обстріляли позиції українських захисників. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

    В результаті ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям.

    На місці події працюють представники військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

    «Дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не дотримується існуючих домовленостей», - підкреслили в штабі.

    Нагадаємо, раніше в результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям.

    На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

    Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

    Теги: окупанти ОБСЄ СЦКК
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    Бойовики на Донбасі вбили українського військового