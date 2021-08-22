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    На Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків загинув український військовий

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    Окупанти продовжують порушувати домовленості про припинення вогну в зоні ООС - На Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків загинув український військовий
    Окупанти продовжують порушувати домовленості про припинення вогну в зоні ООС
    Фото з відкритих джерел

    Від початку доби окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню

    Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

    Від початку поточної доби зафіксовано три порушення з боку збройних формувань Російської Федерації, повідомляє пресслужба ООС.

    Унаслідок ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям.

    Поблизу Луганського окупанти обстріляли українські позиції із автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    Неподалік Мар’їнки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

    Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан – 10» з перетином лінії розмежування.

    На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

    Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

    До операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1 гектар території та передали на знищення 106 вибухонебезпечних предметів.

    Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

    Нагадаємо, упродовж минулої доби та станом на ранок 21 серпня в районі ООС порушень режиму припинення вогню з боку окупантів не було. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення ООС.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі військові
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    На Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків загинув український військовий