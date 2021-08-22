На Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків загинув український військовий

Окупанти продовжують порушувати домовленості про припинення вогну в зоні ООС

Від початку доби окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Від початку поточної доби зафіксовано три порушення з боку збройних формувань Російської Федерації, повідомляє пресслужба ООС.

Унаслідок ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям.

Поблизу Луганського окупанти обстріляли українські позиції із автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Мар’їнки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан – 10» з перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

До операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1 гектар території та передали на знищення 106 вибухонебезпечних предметів.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, упродовж минулої доби та станом на ранок 21 серпня в районі ООС порушень режиму припинення вогню з боку окупантів не було. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення ООС.