Братчук повідомив, скільки ракетоносії РФ сьогодні у Чорному морі

В акваторії та на узбережжі існує мінно-вибухова небезпека

Сьогодні зранку, 16 березня, російські загарбники вивели у Чорне море декілька суден із крилатими ракетами «Калібр». Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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«Ситуація у морі без змін - чотири ракетоносія ворога продовжують чатувати», – зазначив прессекретар ОВА.

Братчук також вказав, що в акваторії та на узбережжі існує мінно-вибухова небезпека, водночас наголосивши, що купатися у чорноморських водах заборонено.

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Нагадаємо, триває 386-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив понад 75 атак на зазначених напрямках