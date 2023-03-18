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Буде хмарно, але з проясненнями: прогноз погоди на 18 березня

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Буде хмарно, але з проясненнями: прогноз погоди на 18 березня
Синоптики обіцяють 5-10° тепла у більшості регіонів України
фото: Главком

Попри те, що небо буде час від часу вкрите хмарами, дощ очікується лише на Одещині та в Криму

Сьогодні, 18 березня, на території України буде помірно тепло, а синоптики обіцяють мінливу хмарність. Про це повідомили в Укргідрометцентрі. 

У суботу в Україні небо час від часу буде вкрите хмарами. На Одещині та в Криму прогнозують невеликий дощ. На іншій території країни опадів не очікується. 

Синоптики кажуть, що не слід боятися сильного вітру у цю суботу. Помірний північно-східний вітер, швидкістю 5-10 м/с очікується на території України. 

18 березня також не варто очікувати надто теплої погоди, попри середину першого місяця весни. У західній, північній частині країни, а також у Вінницькій області прогнозують 5-10°, на півдні буде трохи тепліше – до +12°

Своєю чергою, вночі у західних та північних областях прогнозують заморозки – 0-5° морозу. Проте на решті територій температура буде плюсовою – +1-6°.

Синоптики повідомляють, що у Карпатах буде значний перепад температур. Вночі стовпчик термометра впаде до -7-12°, а вдень буде помірно тепло – 2-7 тепла.

Буде хмарно, але з проясненнями: прогноз погоди на 18 березня фото 1

Прогноз погоди на Київщині

У регіоні синоптики також обіцяють відсутність опадів, про те на небі час від часу з’являтимуться хмари. Швидкість північно-східного вітру складе 5-10 м/с. 

У Київській області вночі температура опуститься до 0-5° морозу, а вдень складатиме +5-10°. У Києві вночі очікується -0-2°, а вдень стовпчик термометра підніметься до 6-8°.

Теги: прогноз погоди

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