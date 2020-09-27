Через негоду більше сотні населених пунктів в Україні залишилися без світла



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Через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 107 населених пунктів у 4 областях

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

Через ускладнення погодних умов в різних областях України 107 населених пунктів були знеструмлені. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7 год. 27 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 107 населених пунктів у 4 областях, а саме: Львівська – 34, Вінницька – 33, Івано-Франківська – 26 та Чернівецька – 14», – повідомили у ДСНС.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 26 вересня, військовослужбовці Збройних Сил і рятувальники ДСНС ліквідували пожежу на ділянці розміром п’ять гектарів неподалік населеного пункту Майорськ.

Як повідомлялося, у Житомирі відучора гасять масштабну пожежу на звалищі побутових відходів. Площу горіння зменшили з 400 до 150 квадратних метрів. Фахівці ДСНС постійно заливають тління, однак процеси горіння відбуваються всередині звалища на глибині 4 метрів.