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    У Житомирі гасять масштабну пожежу на звалищі

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    У Житомирі гасять масштабну пожежу на звалищі - У Житомирі гасять масштабну пожежу на звалищі
    У Житомирі гасять масштабну пожежу на звалищі
    Фото: ДСНС

    Фахівці ДСНС постійно заливають тління, однак процеси горіння відбуваються всередині звалища на глибині 4 метрів

    У Житомирі відучора гасять масштабну пожежу на звалищі побутових відходів. Площу горіння зменшили з 400 до 150 квадратних метрів.

    Про це повідомляє пресслужба управління ДСНС у Житомирській області.

    Вказано, що 25 вересня о 22:05 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання на території полігону твердих побутових відходів.

    «На місці події було встановлено, що горять відходи на площі 400 кв.м. Труднощі у гасінні пожежі насамперед додають суха погода та сильний вітер. Крім того, гасіння ускладнюється також неможливістю під’їзду техніки та доступу особового складу до окремих осередків пожежі», – пояснюють рятувальники.

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    У Житомирі гасять масштабну пожежу на звалищі
    У Житомирі гасять масштабну пожежу на звалищі
    У Житомирі гасять масштабну пожежу на звалищі
    Фото: ДСНС

    Фахівці ДСНС постійно заливають тління, однак процеси горіння відбуваються всередині звалища на глибині 4 метрів, а це унеможливлює доступ води безпосередньо до осередків горіння.

    Через це рятувальники залучили бульдозер підприємства для розгрібання тліючого сміття. Пожежу вдалося локалізувати та не допустити подальшого збільшення площі.

    «Нині пожежа все ще діє, техніка працює і рятувальники тримають її під контролем», – вказано у повідомленні.

    пожежа ДСНС сміття рятувальники Житомирщина
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