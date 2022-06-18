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    Події в Україні

    Через ворожий обстріл у Харкові палала багатоповерхівка

    Внаслідок обстрілу виникла пожежа на балконах будинку - Через ворожий обстріл у Харкові палала багатоповерхівка
    Внаслідок обстрілу виникла пожежа на балконах будинку
    фото ілюстративне

    Рятувальники ліквідували пожежу у Харкові в 16-поверховому будинку

    У результаті ворожого обстрілу Харкова увечері 17 червня сталася пожежа в житловому 16-поверховому будинку в Київському районі міста. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

    Горіли балкони на 11-му, 12-му та 13-му поверхах на площі 10 кв. м.

    Для ліквідації пожежі було задіяно дві одиниці техніки та десятеро рятувальників. Силами ДСНС вогонь вдалось ліквідувати за дві години. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум'я на інші квартири будинку.

    За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

    Аварійно-рятувальні роботи проводились на зруйнованих рашистами об’єктах у Київському та Богодухівському районах.

    Загалом за добу в Харківській області сталося шість пожеж, спричинених обстрілами. Найбільша кількість пожеж трапилась у Харківському районі області. По одному загорянню виникло в Лозівському та Богодухівському районах області.

    Як повідомлялося, організація Amnesty International зафіксувала, що росіяни обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами.

    Теги: Харків пожежа росія окупанти ДСНС війна Україна окупація #stoprussia
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    Через ворожий обстріл у Харкові палала багатоповерхівка