Росіяни обстрілювали Харків забороненими боєприпасами – Amnesty International

Застосування касетних бомб заборонено міжнародним правом

Організація Amnesty International зафіксувала, що росіяни обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами. Про це йдеться в доповіді організації.

У різних районах Харкова Amnesty International виявила уламки касетних боєприпасів 9Н210/9Н235. Дослідники також виявили множинні удари, зокрема виразні сколи на землі, що відповідають очікуваним слідам від касетних боєприпасів 9Н210/9Н235.

Лікарі двох харківських лікарень показали дослідникам Amnesty International гранули, які вони вилучили з постраждалих внаслідок обстрілу касетними боєприпасами.

Касетні боєприпаси – контейнер, що містить десятки суббоєприпасів. Вони розкидаються на заданій висоті над землею. Високий відсоток суббоєприпасів не вибухає при ударі і, таким чином, фактично перетворюється на наземні міни.

Застосування (а також виробництво, накопичення, продаж або передача) касетних боєприпасів заборонено міжнародним правом.

Нагадаємо, окупанти застосовують касетні боєприпаси для обстрілів житлових кварталів українських міст.

Наприклад, 2 червня біля одного з населених пунктів Дніпропетровщини вибухнув касетний боєприпас.

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