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    Події в Україні

    Росіяни обстрілювали Харків забороненими боєприпасами – Amnesty International

    У різних районах міста дослідники виявили множинні удари - Росіяни обстрілювали Харків забороненими боєприпасами – Amnesty International

    У різних районах міста дослідники виявили множинні удари

    фото: Amnesty International

    Застосування касетних бомб заборонено міжнародним правом

    Організація Amnesty International зафіксувала, що росіяни обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами. Про це йдеться в доповіді організації.

    У різних районах Харкова Amnesty International виявила уламки касетних боєприпасів 9Н210/9Н235. Дослідники також виявили множинні удари, зокрема виразні сколи на землі, що відповідають очікуваним слідам від касетних боєприпасів 9Н210/9Н235.

    Лікарі двох харківських лікарень показали дослідникам Amnesty International гранули, які вони вилучили з постраждалих внаслідок обстрілу касетними боєприпасами.

    Касетні боєприпаси – контейнер, що містить десятки суббоєприпасів. Вони розкидаються на заданій висоті над землею. Високий відсоток суббоєприпасів не вибухає при ударі і, таким чином, фактично перетворюється на наземні міни.

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    У різних районах міста дослідники виявили множинні удари фото: Amnesty International
    У різних районах міста дослідники виявили множинні удари фото: Amnesty International
    У різних районах міста дослідники виявили множинні удари фото: Amnesty International
    У різних районах міста дослідники виявили множинні удари фото: Amnesty International

    Застосування (а також виробництво, накопичення, продаж або передача) касетних боєприпасів заборонено міжнародним правом.

    Нагадаємо, окупанти застосовують касетні боєприпаси для обстрілів житлових кварталів українських міст.

    Наприклад, 2 червня біля одного з населених пунктів Дніпропетровщини вибухнув касетний боєприпас.

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    Теги: Харків росія окупанти війна Україна боєприпаси Amnesty International окупація #stoprussia міни
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    Росіяни обстрілювали Харків забороненими боєприпасами – Amnesty International