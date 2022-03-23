Чи готові військові Білорусі до вторгнення: опубліковано три показові розмови

«Настрої у армії Лукашенка дуже далекі від піднесених»

У розпорядженні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з‘явилися три записи телефонних розмов українців із військовослужбовцями збройних сил білорусі. Двоє з них – чинні військові та зараз перебувають на білорусько-українському кордоні. Ще один – пішов з армії у 2011 році.

Центру стратегічних комунікацій заради точної передачі сенсу та ширшого розповсюдження інформації публікує діалоги російською мовою.

Разговор 1

– Есть информация, что вы на границе, это правда? Будете заходить в Украину и воевать? Имейте в виду, что здесь вас всех убьют. Вы знаете, сколько россиян уже погибло здесь?

– Я вас понимаю.

– Я набираю вас, чтобы предотвратить ошибку, потому что здесь вы точно погибнете.

Разговор 2

- Ты служишь сейчас? Где-то в военной части сейчас?

- Я тебе говорю, что никакого отношения к этому иметь не хочу. Ушел оттуда в 11-м году. В руки даже автомат брать не хочу, потому что это неправильно. С моей стороны в сторону Украины никаких враждебных действий, намерений даже в мыслях нет.

Разговор 3

- Сергей, знаем о вас все, о каждом бойце в вашей роте.

- Я понял. Мы, если честно, и сами здесь в а*е, здесь у половины моей роты родственники в Украине живут.

- Если вы сюда зайдете, то просто умрете. Мы вас ждем с Байрактарами.

- Б*ь, да мы все в а*е! Думаем отказаться всей ротой как только перейдем. Но куда идти? Как? Лучше таракана нашего е*ите!

«Як ми бачимо, настрої у армії Лукашенка дуже далекі від піднесених. Кожен з бійців білорусі думає скоріше про те, щоб не втратити своє життя так само марно, як і тисячі російських окупантів. І це дуже правильно. Україна не прагне війни з білоруссю, але ж ми всі знаємо, що у нашій країні на окупантів країн-агресорів чекає лише смерть!», – йдеться у повідомленні.

Тим часом співробітники російських спецслужб вивчають морально-психологічний стан військовослужбовців Білорусі та проводять «індивідуальні бесіди» з рядовим складом. Так емісари Путіна намагаються схилити білоруських військових до участі у війні з Україною, нехай навіть не у складі ЗС Білорусі.