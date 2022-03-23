Путін пропонує білорусам чималі гроші за участь у війні проти України

Тільки сусідам варто добре подумати, чи варті гроші того, щоб померти в Україні?

Військовим із Білорусі пропонується грошове забезпечення $1000-1500 на місяць

Співробітники російських спецслужб вивчають морально-психологічний стан військовослужбовців Білорусі та проводять «індивідуальні бесіди» з рядовим складом. Так емісари Путіна намагаються схилити білоруських військових до участі у війні з Україною, нехай навіть не у складі ЗС Білорусі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За виконання «спеціальних завдань» білорусам пропонується грошове забезпечення у розмірі $1000-1500 на місяць. На додаток – пільгове навчання у російських військових вищих навчальних закладах, наприклад, у Рязанському повітрянодесантному командному училищі.

Зокрема, такі випадки зафіксовані в підрозділах 103 повітрянодесантної дивізії ЗС Білорусі та Гомельській прикордонній групі.

Попри це, серед білоруських військових відзначається дуже низький рівень мотивації щодо участі у бойових діях. Ті ж, хто дав згоду, виключаються зі списків особового складу своїх підрозділів для продовження служби не в лавах ЗС Білорусі.

Наразі серед вищого воєнно-політичного керівництва Білорусі відбуваються суперечки щодо можливості залучення до бойових дій в Україні.

Переважна кількість особового складу, яка відмовляється від участі у так званій «спеціальній операції», перевіряється на зв’язки з опозицією. Нелояльних до РФ командирів – замінюють.

Нагадаємо, Білорусь знову відхрестилася від участі у війні з Україною.

Як відомо, на білорусів в Україні чекає м'ясорубка.

Згідно з даними розвідки, Білорусь скоро може приєднатися до війни проти України – CNN.

Читайте також: