Чубаров назвав умову відновлення подачі води в Крим



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Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у пресцентрі Главкома

За словами Чубарова, «ми зробили все, щоб Крим був максимально дорогим для утримання російським окупантом»

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що воду в окупований Крим повернуть після або в момент деокупації півострова.

Про це він сказав в коментарі «Крим.Реалії».

Відповідаючи на питання, за яких умов материкова Україна може дати воду Криму, Чубаров заявив, що «умова лише одна - конкретний план деокупації Криму на стіл, коли ми бачимо етапи, дати, хроніку виведення російських військ».

«Тільки прямі перемовини про це. Вода - після деокупації або в момент деокупації щонайменше», - сказав глава Меджлісу кримськотатарського народу.

«Ми зробили все, щоб Крим був максимально дорогим для утримання російським окупантом. Події останніх років показують, які величезні ресурси Росія вкладає в утримання півострова… Ми усвідомлюємо, що подальша відмова від постачання води не просто ускладнює життя окупантам, але має і вплив на екологічну ситуацію. Але коли йде війна між двома державами, дуже важливо, щоб питання, пов’язані з безпекою багатьох людей, вирішувалися не однією стороною у формі ультиматумів - тобто Росією. Російська держава в особі Путіна і інших політиків завжди хоче поставити на коліна і західних політиків, і українську державу, ставлячи їм ультиматуми», - додав Чубаров.

Як відомо, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Окупаційна влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.