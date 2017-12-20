Держслужбу у справах ветеранів очолив Валентин Манько

Голову Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО обирали з-поміж п'яти кандидатів

Колишній боєць АТО Валентин Манько, який зараз очолює громадську організацію «Єдиний союз патріотів України», став переможцем конкурсу на посаду голови Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Про це повідомляє офіційний сайт Нацагентства з питань державної служби. [READ_MORE] Таке



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Валентин Манько

Голову Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО обирали з-поміж п'яти кандидатів

Колишній боєць АТО Валентин Манько, який зараз очолює громадську організацію «Єдиний союз патріотів України», став переможцем конкурсу на посаду голови Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Про це повідомляє офіційний сайт Нацагентства з питань державної служби.

Таке рішення було прийнято на засіданні конкурсної комісії в понеділок, 15 грудня.

Голову Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО обирали з-поміж п'яти кандидатів. Крім Валентина Манька, на посаду претендували Борис Гончар, Віталій Баранов, Віктор Толочко та Олег Чуйко.

Держслужба у справах ветеранів війни та учасників АТО займається реалізацією державної політики у сфері соціального захисту, соціальної та професійної адаптації ветеранів війни та учасників антитерористичної операції а також у сфері волонтерської діяльності.

Рішення про звільнення за власним бажанням попереднього голови Державної служби у справах ветеранів війни й учасників антитерористичної операції Артура Дерев’янка було ухвалене Кабінетом Міністрів ще 21 червня 2017 року. Тоді прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд публічно звернеться до ветеранських організацій із закликом взяти участь у конкурсі на посаду голови Держслужби.