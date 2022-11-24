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Деталі обстрілу Херсонщини: є загиблі та поранені

Наталія Сокирчук
glavcom.ua

Через обстріл відбулося спрацювання аварійного захисту на низці атомних електростанцій

Російські окупанти минулої доби, 23 листопада, здійснили масований обстріл території України. В Херсонській області постраждали 23 населені пункти, 2 осіб загинули. Про це йдеться в повідомленні голови Херсонської обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича в Telegram.

Так, під обстрілом опинилися 13 мирних населених пунктів Херсонського району (Херсон, Чорнобаївка, Антонівка, Молодіжне, Інженерне, Білозерка, Велетенське, Ромашкове, Станіслав, Олександрівка, Янтарне, Музиківка, Придніпровське) та 10 – Бериславського району (Борислав, Зміївка, Михайлівка, Качкарівка, Високе, Токарівка, Іванівка, Милове, Монастирське, Червоний Маяк).

У Бориславі ворожі снаряди влучили поблизу місця, де проводилася евакуація цивільних у безпечне місце. Повідомляється, що в результаті обстрілів загинули дві людини, ще дві отримали поранення.

Як повідомлялось, кількість жертв ракетної атаки у Вишгороді Київської області збільшилася до п'яти, значно пошкоджено чотири багатоповерхові будинки.

Через обстріл відбулося спрацювання аварійного захисту на низці атомних електростанцій. На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС – повний блекаут. Обстріли РФ несуть реальну небезпеку ядерної та радіаційної небезпеки.

Теги: блекаут обстріл окупанти Херсон енергетика

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