До мера Полтави прийшла білочка та сховалася на люстрі (відео)

Білка злетіла із люстри, але втекти від рук людини не вдалося

У будинок міського голови Полтави Олександра Мамая залізла білочка та постаралася сховатися на люстрі. Для упіймання тварини меру довелося викликати спеціальну бригаду. Про це повідомляє телеграм-канал Регіоналіті.

При цьому тварина піднялася на верхівку люстри, яка спадає плавними хвилями. При кожному русі білки світильник видавав мелодійні звуки. Мамай у цей час знімав і пересування звірка, і спроби його зловити.

«Білка шукала горіхи в маєтку Мамая. Федорович викликав бригаду, щоб зловити тварину. Білка бігала по будинку, а потім схопилася на люстру. За кадром чути голос міського голови: – У неї вже немає сил. Вона зрозуміла, що за її душею йдуть. Вона ще молода», – йдеться у повідомленні.

Тварині вдалося спуститися з люстри, але не втекти від людських рук. Про подальшу долю білки, що забралася до будинку мера Полтави, невідомо.