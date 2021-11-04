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    Події в Україні

    До мера Полтави прийшла білочка та сховалася на люстрі (відео)

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    В будинок до мера Полтави вдалося пробратися білці - До мера Полтави прийшла білочка та сховалася на люстрі (відео)
    В будинок до мера Полтави вдалося пробратися білці
    фото з відкритих джерел

    Білка злетіла із люстри, але втекти від рук людини не вдалося

    У будинок міського голови Полтави Олександра Мамая залізла білочка та постаралася сховатися на люстрі. Для упіймання тварини меру довелося викликати спеціальну бригаду. Про це повідомляє телеграм-канал Регіоналіті.

    При цьому тварина піднялася на верхівку люстри, яка спадає плавними хвилями. При кожному русі білки світильник видавав мелодійні звуки. Мамай у цей час знімав і пересування звірка, і спроби його зловити.

    «Білка шукала горіхи в маєтку Мамая. Федорович викликав бригаду, щоб зловити тварину. Білка бігала по будинку, а потім схопилася на люстру. За кадром чути голос міського голови: – У неї вже немає сил. Вона зрозуміла, що за її душею йдуть. Вона ще молода», – йдеться у повідомленні.

    Тварині вдалося спуститися з люстри, але не втекти від людських рук. Про подальшу долю білки, що забралася до будинку мера Полтави, невідомо.

    Теги: тварини будинок час
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    До мера Полтави прийшла білочка та сховалася на люстрі (відео)