Дощ у Краматорську змив ремонт школи за 11 мільйонів



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Ініціювавано перевірку з приводу виконаного ремонту

Злива від 25 липня знищила ремонт Краматорської української гімназії, який був зроблений за кошти західних грантодавців. Про це повідомив народний депутат від фракції БПП Максим Єфімов.

Парламентарій оприлюднив ряд фотографій, які засвідчили плями від води на стелі, частини стелі, що опинились додолу, патьоки від води на стінах.

«Є факт збитку … Однозначно, якість ремонту покрівлі, який був зроблений за гроші Нефко (Північна екологічна фінансова корпорація – ред.) в 2016 році, викликає питання. Незрозуміло, що тепер робити нинішньому підряднику, який сьогодні реалізує наступний етап ремонтних робіт - всередині будівлі. Залило до 1 поверху! За попередніми даними в непридатність прийшли виконані оздоблювальні роботи в 12 приміщеннях гімназії», - написав депутат у Facebook.

Єфімов ініціював перевірку з приводу виконаного ремонту покрівлі, подавши депутатське звернення в прокуратуру.

Нагадаємо, в 2016 році за гроші (11 мільйонів гривень) міжнародної фінансової організації Нефко, були вставлені вікна, утеплений цоколь, стіни, виконані оздоблювальні роботи зовнішнього фасаду будівлі і стін і покладена нова покрівля. Тендер на виконання робіт з термомодернізації тоді виграла харківська фірма «Добробуд».

НЕФКО – коротка назва Північної екологічної фінансової корпорації (Nordic Environment Finance Corporation – NEFCO), створеної в 1990 році п'ятьма країнами Північної Європи: Данією, Ісландією, Норвегією, Фінляндією і Швецією. Корпорація надає фінансову підтримку різним екологічно важливим проектам, головним чином, у країнах Центральної і Східної Європи, включаючи Росію, Білорусь і Україну. Кліматичний напрямок не має регіональних обмежень.