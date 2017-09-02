ДТП на Харківщині: жінка, що їхала в «Жигулях», не пережила зіткнення із «Маздою»

«Мазда» на обгоні в’їхала у ВАЗ на Харківщині: загинула пасажирка «Жигулів»

На Харківщині в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула жінка. Ще двоє осіб отримали травми. Про це інформує поліція Харківщини. За її даними, аварія сталася 06 січня о 13:04 поблизу села Малинівка Чугуївського району. До чергової частини Чугуївського відділу поліції надійшло повідомлення про зіткнення автомобілів ВАЗ та

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«Мазда» на обгоні в’їхала у ВАЗ на Харківщині: загинула пасажирка «Жигулів»

На Харківщині в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула жінка. Ще двоє осіб отримали травми. Про це інформує поліція Харківщини.

За її даними, аварія сталася 06 січня о 13:04 поблизу села Малинівка Чугуївського району.

До чергової частини Чугуївського відділу поліції надійшло повідомлення про зіткнення автомобілів ВАЗ та «Мазда». За попередніми даними, 50-річний водій іномарки порушив правила дорожнього руху - здійснив небезпечний маневр обгону, та допустив зіткнення з автомобілем, який рухався у бік Чугуєва.

Внаслідок ДТП пасажирка ВАЗ 50-річна харків’янка від отриманих травм загинула. 61-річний водій вищезазначеної автівки та 30-річний пасажир отримали травми грудної клітини та ніг. Вони доставлені до Чугуївської лікарні.

Слідчим вирішується питання про внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Обставини ДТП встановлюються.