ДТП на Харківщині: жінка, що їхала в «Жигулях», не пережила зіткнення із «Маздою»
- Сьогодні, 17:43
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«Мазда» на обгоні в’їхала у ВАЗ на Харківщині: загинула пасажирка «Жигулів»
На Харківщині в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула жінка. Ще двоє осіб отримали травми. Про це інформує поліція Харківщини.
За її даними, аварія сталася 06 січня о 13:04 поблизу села Малинівка Чугуївського району.
До чергової частини Чугуївського відділу поліції надійшло повідомлення про зіткнення автомобілів ВАЗ та «Мазда». За попередніми даними, 50-річний водій іномарки порушив правила дорожнього руху - здійснив небезпечний маневр обгону, та допустив зіткнення з автомобілем, який рухався у бік Чугуєва.
Внаслідок ДТП пасажирка ВАЗ 50-річна харків’янка від отриманих травм загинула. 61-річний водій вищезазначеної автівки та 30-річний пасажир отримали травми грудної клітини та ніг. Вони доставлені до Чугуївської лікарні.
Слідчим вирішується питання про внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Обставини ДТП встановлюються.