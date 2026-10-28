Екскомандувач Сил безпілотних Сухаревський систем очолив морську піхоту

Герой України Вадим Сухаревський замінив генерал-майора Дмитра Делятицького

Колишній командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський отримав нову керівну посаду у війську. За інформацією джерел, він очолив морську піхоту Військово-морських сил ЗСУ, змінивши генерал-майора Дмитра Делятицького. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна» та журналістку ТСН Юлію Кириєнко.

За даними поінформованих співрозмовників агентства, Сухаревський призначений командувачем морської піхоти ВМС ЗСУ. Відповідну інформацію також підтвердило джерело «Української правди» у Силах оборони.

На новій посаді полковник має замінити генерал-майора Дмитра Делятицького, який очолив морську піхоту лише на початку жовтня 2026 року. Водночас офіційного повідомлення військового командування про кадрові зміни наразі не оприлюднено.

Примітно, що 1 жовтня Делятицький оголосив про передачу командування 30-м корпусом морської піхоти новому командиру. Тоді генерал-майор повідомив, що продовжить військову службу вже на посаді командувача морської піхоти ВМС ЗСУ.

У своєму зверненні він зазначив, що за час його керівництва 30-й корпус пройшов важливий етап формування. Зокрема, вдалося створити повноцінні органи управління, посилити артилерію, розвідку, інженерні підрозділи, логістику та безпілотні спроможності.

Делятицький також повідомляв про наміри розвивати морську піхоту як єдину систему з уніфікованими стандартами підготовки, професійним командуванням та сучасними бойовими можливостями.

Вадим Сухаревський – полковник Збройних сил України, Герой України та один із перших командувачів, які займалися розвитком безпілотних систем як окремого роду сил українського війська.

Військовий має досвід служби в десантних підрозділах, морській піхоті та командування бойовими бригадами. Зокрема, у 2016 році він очолив батальйон 36-ї окремої бригади морської піхоти, а з 2021 року обіймав посаду начальника штабу 35-ї окремої бригади морської піхоти.

У 2022 році Сухаревський став командиром 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. На цій посаді він перебував до 2024 року.

Нагадаємо, що у червні 2024 року полковника призначили командувачем новостворених Сил безпілотних систем ЗСУ. Цей напрям передбачав розвиток і системне застосування безпілотних технологій у складі українського війська.

Сухаревський очолював Сили безпілотних систем до 3 червня 2025 року. Після цього він продовжив службу на посаді заступника командувача Оперативного командування «Схід».

Військовий також відомий участю в одному з перших боїв російсько-української війни на Донбасі. 13 квітня 2014 року поблизу Семенівки він відкрив вогонь із бронетранспортера по бойовиках Ігоря Гіркіна, які атакували українських військовослужбовців. У 2022 році Вадиму Сухаревському присвоїли звання Героя України.