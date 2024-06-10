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Командувачем Сил безпілотних систем став Вадим Сухаревський

Ростислав Вонс
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Командувачем Сил безпілотних систем став Вадим Сухаревський
10 лютого 2024 року полковник Сухаревський став заступником головкома ЗСУ Олександра Сирського
фото: АрміяInform

Заступника Сирського призначено командувачем Сил безпілотних систем

Полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, Сухаревського призначено відповідно до наказу міністра оборони України від 10 червня 2024 року.

Що відомо про Вадима Сухаревського

Як повідомлялося, 10 лютого 2024 року 39-річного полковника було призначено на нову посаду, а саме заступника головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Полковник Сухаревський брав участь у російсько-українській війні ще з 2014 року. Прийняв перший бій біля Семенівки на Донеччині 13 травня. Він тоді ще був старшим лейтенантом із позивним Борсук.

Сухаревський перший наказав стріляти в бойовиків на ураження. Він обстріляв зі свого БТР підопічних терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Наприкінці літа Борсук отримав поранення.

З 2016 року військовий виконував завдання на Маріупольському напрямку. Тоді він був у складі 36-ї бригади морської піхоти.

Звання підполковника отримав у червні 2020 року. Через короткий час Сухаревський став полковником. Вже в цьому званні він отримав звання «Герой України» у 2022 році.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 6 лютого підписав указ «Про нарощування спроможностей сил оборони».

Згідно з указом президента в Україні пропонується створити окремий рід військ під назвою «Сили безпілотних систем» для управління безпілотними літальними апаратами.

В указі йдеться, що документ було видано з метою нарощування спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем, а також забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням.

Як повідомлялося, створення Сил безпілотних систем сприятиме накопиченню та обміну досвідом, а також відкриє нові можливості у застосуванні безпілотників.

Як повідомлялося, уряд підтримав проєкт указу президента Володимира Зеленського, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ у ЗСУ – Сил безпілотних систем.

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Теги: ЗСУ Міноборони війна Генштаб безпілотник

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