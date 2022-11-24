Електропостачання відновлена в усіх областях України – Офіс президента

Поступово триває підключення до мережі побутових споживачів Фото з відкритих джерел

Енергетична система України поступово відновлюється після останньої масованої атаки Росії

В Україні після знеструмлення, що сталося внаслідок ракетних ударів, подали електрику у всі області. Найпершими заживили об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі.

«Електрика подана до всіх областей України! Перше, що було заживлено - об’єкти критичної інфраструктури. Станом на зараз поступово триває підключення до мережі побутових споживачів», – написав Тимошенко.

Як повідомлялось, енергетична система України поступово відновлюється після останньої масованої атаки Росії. Ситуація складна, втім контрольована. Як прогнозує «Укренерго», вже ввечері очікується зменшення дефіциту в системі.

Також половина Молдови залишилась без світла через ракетний удар росіян.

Станом на ранок, через наслідки ракетних ударів 70% Києва залишається без світла.