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    Події в Україні

    «Грипова естафета» перейшла до Сум: у місті закрито сім шкіл

    Наразі в міській дитячій лікарні заповнені всі ліжка інфекційного відділення
    У Сумах оголосили карантин у семи школах через підвищення рівня захворюваності на грип та ГРВІ Про це у понеділок під час апаратної наради в Сумській міськраді повідомила начальник міського управління освіти Антоніна Данильченко. «Наразі на карантині сім навчальних закладів. Це школи № 18, 26, 27, 29, гімназія класична та перша гімназія. У
    • Сьогодні, 10:48
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    Наразі в міській дитячій лікарні заповнені всі ліжка інфекційного відділення

    У Сумах оголосили карантин у семи школах через підвищення рівня захворюваності на грип та ГРВІ

    Про це у понеділок під час апаратної наради в Сумській міськраді повідомила начальник міського управління освіти Антоніна Данильченко.

    «Наразі на карантині сім навчальних закладів. Це школи № 18, 26, 27, 29, гімназія класична та перша гімназія. У 10-й школі на карантині чотири класи, у 6-й – п’ять класів», — зазначила посадовець.

    За її словами, зараз у всіх школах та дитсадках міста проводяться протиепідемічні заходи.

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    За інформацією в.о. начальника міського відділу охорони здоров’я Олени Чумаченко, протягом минулого тижня в місті захворіла 2 541 людина, що на 26% більше, ніж попереднього тижня. Серед захворілих - 67,6% дітей, що на 16,2% більше за попередній тиждень. Кількість захворілих школярів збільшилась на 22%.

    Госпіталізовано 152 особи, з яких 90% становлять діти. Двоє дітей перебували у відділенні інтенсивної терапії з важким перебігом хвороби.

    Наразі в дитячій лікарні заповнені всі ліжка інфекційного відділення.

    Якщо через два дні ситуація не поліпшиться, навчання  можуть припинити в усіх школах обласного центру.
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