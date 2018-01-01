«Грипова естафета» перейшла до Сум: у місті закрито сім шкіл

Наразі в міській дитячій лікарні заповнені всі ліжка інфекційного відділення

У Сумах оголосили карантин у семи школах через підвищення рівня захворюваності на грип та ГРВІ Про це у понеділок під час апаратної наради в Сумській міськраді повідомила начальник міського управління освіти Антоніна Данильченко. «Наразі на карантині сім навчальних закладів. Це школи № 18, 26, 27, 29, гімназія класична та перша гімназія. У



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі в міській дитячій лікарні заповнені всі ліжка інфекційного відділення

У Сумах оголосили карантин у семи школах через підвищення рівня захворюваності на грип та ГРВІ

Про це у понеділок під час апаратної наради в Сумській міськраді повідомила начальник міського управління освіти Антоніна Данильченко.

«Наразі на карантині сім навчальних закладів. Це школи № 18, 26, 27, 29, гімназія класична та перша гімназія. У 10-й школі на карантині чотири класи, у 6-й – п’ять класів», — зазначила посадовець.

За її словами, зараз у всіх школах та дитсадках міста проводяться протиепідемічні заходи.

За інформацією в.о. начальника міського відділу охорони здоров’я Олени Чумаченко, протягом минулого тижня в місті захворіла 2 541 людина, що на 26% більше, ніж попереднього тижня. Серед захворілих - 67,6% дітей, що на 16,2% більше за попередній тиждень. Кількість захворілих школярів збільшилась на 22%.

Госпіталізовано 152 особи, з яких 90% становлять діти. Двоє дітей перебували у відділенні інтенсивної терапії з важким перебігом хвороби.

Наразі в дитячій лікарні заповнені всі ліжка інфекційного відділення.

Якщо через два дні ситуація не поліпшиться, навчання можуть припинити в усіх школах обласного центру.