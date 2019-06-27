Грози і град: синоптики попередили про зміну погоди у частині України



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У Києві сьогодні вдень короткочасні дощі та грози Фото: Главком

Денна температура повітря у четвер триматиметься на рівні 30-35°

У четвер, 27 червня, в Україні прогнозуються дощі у західних, північних та центральних областях, денна температура повітря триматиметься на рівні 30-35°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«27 червня мінлива хмарність. Без опадів, лише вранці та вдень у західних, північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, в окремих районах значні дощі, град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с», - зазначається у повідомленні.

За інформацією синоптиків, температура вночі становитиме 15-20°; вдень у західних та північних областях 26-31°, на решті території 30-35°.

У Києві сьогодні вдень короткочасні дощі, грози.Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.

Нагадаємо, 28 червня, в День Конституції, очікується різке похолодання.