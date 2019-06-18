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    Події в Україні

    Хакери атакували сайт Нацбанку України

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    Хакери атакували сайт Нацбанку України

    «Наразі триває робота із відновлення належної роботи сайту Національного банку», - заявили в НБУ

    Національний банк у вівторок, 18 червня, перебував під зовнішньою DDoS атакою, в результаті чого офіційний сайт Нацбанку тимчасово працює у обмеженому режимі.

    Про це повідомляється на сторінці НБУ у соцмережі Facebook.

    «Наразі триває робота із відновлення належної роботи сайту Національного банку», - заявили в НБУ.

    Зазначається, що критично важлива електронна інфраструктура Національного банку працює в звичайному режимі, у тому числі - система електронних платежів, якою користуються банки, електронна пошта та внутрішня комп'ютерна мережа НБУ.

    У зв’язку з обмеженим функціонуванням сайту офіційний курс гривні був оприлюднений на офіційній сторінці НБУ у Facebook.

    «Офіційний курс гривні на 19 червня розраховано на рівні 26,388427 за долар США», - заявили в НБУ.

    Після відновлення роботи сайту дані щодо розрахунку офіційного курсу будуть також розміщені на головній сторінці сайту разом із інформацією про офіційний курс гривні до інших валют, зазначили в Нацбанку.

    Нагадаємо, раніше хакери зламали сайт мера Києва Віталія Кличка.

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