Хакери атакували сайт Нацбанку України



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«Наразі триває робота із відновлення належної роботи сайту Національного банку», - заявили в НБУ

Національний банк у вівторок, 18 червня, перебував під зовнішньою DDoS атакою, в результаті чого офіційний сайт Нацбанку тимчасово працює у обмеженому режимі.

Про це повідомляється на сторінці НБУ у соцмережі Facebook.

«Наразі триває робота із відновлення належної роботи сайту Національного банку», - заявили в НБУ.

Зазначається, що критично важлива електронна інфраструктура Національного банку працює в звичайному режимі, у тому числі - система електронних платежів, якою користуються банки, електронна пошта та внутрішня комп'ютерна мережа НБУ.

У зв’язку з обмеженим функціонуванням сайту офіційний курс гривні був оприлюднений на офіційній сторінці НБУ у Facebook.

«Офіційний курс гривні на 19 червня розраховано на рівні 26,388427 за долар США», - заявили в НБУ.

Після відновлення роботи сайту дані щодо розрахунку офіційного курсу будуть також розміщені на головній сторінці сайту разом із інформацією про офіційний курс гривні до інших валют, зазначили в Нацбанку.

Нагадаємо, раніше хакери зламали сайт мера Києва Віталія Кличка.