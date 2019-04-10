Хакери зламали сайт Кличка і закликали «СвинарчуківПорошенка за ґрати!» (фото)



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Хакери зламали сайт Віталій Кличка і розмістили провокативний матеріал Фото: скріншот сайту

На офіційний сайт мера Києва здійснено хакерську атаку

Сьогодні, 10 квітня, близько 11:40 на офіційному сайті мера Києва Віталія Кличка з’явився матеріал під назвою «#СвинарчуківПорошенка за ґрати!».

У матеріалі невідомі закликають прийти 12 квітня на Майдан Незалежності з вимогою покарати «свинарчуків» Порошенка.

«Петро Порошенко вийшов у другий тур президентської кампанії-2019 шляхом здійснення виборчих фальсифікацій. Перший тур президентських виборів продемонстрував, що рейтинг чинного президента скотився вниз, у порівнянні з 2014 роком, коли суспільство дало йому шанс змінити країну. П'ять років корумпована і кланова система Порошенко знущалася з України. П'ять років брехні, тотальної корупції і злодійства. Він не захотів знищити корупцію, а вирішив очолити її, дозволяючи своїм бізнес-партнерам та друзям грабувати країну. І що найцинічніше – розкрадати військовий бюджет держави під час війни, прикриваючись патріотичними гаслами», - йдеться, зокрема, у статті.

Невідомі закликають: «Ні в якому разі, ні за яких обставин не голосуйте за проросійського Президента Петра Порошенка!».

О 12-й годині цей матеріал зник із сайту мера столиці.

У прес-службі мера Києва «Главкому» повідомили, що сайт Кличка зламали хакери.