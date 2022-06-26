Харківська ОВА показала, як виглядає зруйнований рашистами спорткомплекс

До війни тут щодня тренувалися більше тисячі дітей та студентів

Російська агресія зруйнувала 4019 житлових будинків Харківщини

Окупанти продовжують хаотичні обстріли Харківської області, тероризуючи мирне населення. Голова місцевої ОВА Олег Синжгубов показав, як виглядає зруйнований рашистами спорткомплекс

Зазначається, що на сьогодні російська агресія зруйнувала 4019 житлових будинків Харківщини, 97 медичних закладів, 427 навчальних установ, 62 заклади культури, 12 промислових підприємств.

«На фото – зруйнований спорткомплекс Харківського політеху. До війни тут щодня тренувалися більше тисячі дітей та студентів. Жодного дня не минуло без ударів окупантів по Харківщині. Тож не можемо дозволити собі розслабитися, кожне ігнорування тривоги – може коштувати життя», – написав Синєгубов.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 24 червня двома ракетами поцілили по спортивному комплексу «Політехнік» на вулиці Алчевських. За попередніми даними, комплекс обстріляли з «Іскандерів».