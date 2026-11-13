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Генерал СБУ Дука звинуватив керівництво НАБУ та САП у помсті

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Генерал СБУ Дука звинуватив керівництво НАБУ та САП у помсті
Дука після звільнення із СІЗО висунув звинувачення керівництву НАБУ і САП
скриншот з відео

Після виходу із СІЗО Сергій Дука заявив про нібито втручання політичного керівництва України у розслідування стосовно співробітників антикорупційних органів

Генерал-майор Служби безпеки України Сергій Дука, який вийшов із СІЗО після внесення застави в розмірі 65 млн грн, заявив, що вважає кримінальне провадження проти себе помстою керівництва НАБУ та САП. Він також звинуватив представників антикорупційних органів у ймовірних порушеннях і закликав Верховну Раду створити тимчасову слідчу комісію (ТСК). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву генерала.

За словами Дуки, вище політичне керівництво України нібито дало вказівку припинити реалізацію матеріалів щодо можливих правопорушень співробітників Національного антикорупційного бюро.

Генерал стверджує, що під час першого етапу операції «Карфаген» детективи НАБУ вилучили з кабінету першого заступника генерального прокурора документи, які стосувалися співробітників бюро та осіб, наближених до керівництва антикорупційних органів.

«Під час реалізації першого етапу «Карфагену» співробітниками НАБУ були вилучені з Кабінету першого заступника Генерального прокурора України Марії Вдовиченко всі документи та матеріали по напрацюванню співробітників НАБУ та наближених осіб до керівництва антикорупційних органів. В подальшому ці матеріали були злиті і я також можу це довести», – заявив Дука.

За твердженням Дуки, надалі ці матеріали були передані стороннім особам. Він заявив, що має докази відповідних дій та готовий їх оприлюднити.

Водночас генерал закликав народних депутатів ініціювати створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для перевірки діяльності антикорупційних органів.

Дука повідомив про готовність особисто виступити перед парламентарями та надати інформацію, яка, за його словами, свідчить про корупційні правопорушення з боку окремих співробітників НАБУ та САП.

Під час спілкування з журналістами після звільнення із СІЗО генерал також заперечив свою причетність до злочинів, у яких його підозрюють.

Окремо він подякував співробітникам Служби безпеки України, які долучилися до збору коштів для внесення застави. Водночас звинувачення Дуки на адресу керівництва НАБУ, САП та представників політичної влади наразі залишаються його твердженнями. Незалежного підтвердження наведених обставин немає.

Нагадаємо, 13 листопада генерал-майор СБУ Сергій Дука вийшов із Лук'янівського слідчого ізолятора в Києві після внесення застави в розмірі 65 млн грн. Біля установи його зустріла група людей у камуфляжі та балаклавах, які привітали генерала оплесками. На запитання журналістів, хто саме прийшов його зустрічати, Дука відповів: «Колектив».

Адвокат генерала Юрій Сухов повідомив, що до збору коштів для внесення застави добровільно долучилися співробітники СБУ, зокрема військовослужбовці, які виконують завдання на фронті.

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Теги: НАБУ операція «Карфаген» корупція в Україні

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