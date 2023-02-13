Генштаб назвав діагноз, з яким російські солдати потрапляють у лікарню

Із січня значно зросла кількість загарбників з ознаками обмороження кінцівок

Російське військове керівництво не дбає про забезпечення солдатів зимовим спорядженням. Зазначається, що з січня 2023 року значно зросла кількість військовослужбовців РФ із ознаками обмороження кінцівок. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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«Через низький рівень забезпечення зимовим обмундируванням, з січня поточного року значно зросла кількість військовослужбовців російських окупаційних військ з ознаками обмороження кінцівок. У медичних закладах Горлівки Донецької області кількість росіян з таким діагнозом складає до 30 відсотків від усіх поранених», – вказали у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, розпочалася 355-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник занає значних втрат, особливо у живій силі. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.