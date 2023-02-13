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Противник має значні втрати, особливо у живій силі – Генштаб

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Противник має значні втрати, особливо у живій силі – Генштаб
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація станом на ранок 13 лютого щодо російського вторгнення

Розпочалася 355-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник занає значних втрат, особливо у живій силі. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб Зройних сил України.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Кремінна і Білогорівка на Луганщині; Виїмка, Федорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка Донецької області та Залізничне на Запоріжжі.

Ворожі обстріли України

В той же час противник завдав чотири ракетні удари та здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони 18 населених пунктів. Серед них – Товстодубове, Бачівськ, Басівка і Попівка Сумської області та Красне, Глибоке, Вовчанськ, Фиголівка, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 22 районів населених пунктів. Зокрема це – Кислівка, Котлярівка, Піщане і Берестове Харківської області та Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Спірне, Васюківка, Івано-Дар’ївка, Парасковіївка, Залізнянське, Часів Яр, Бахмут, Ступочки і Кліщіївка. Загалом – 16 населених пунктів.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 25 населених пунктів, включно з Тоненьким, Авдіївкою, Первомайським, Золотою Нивою, Невельським, Красногорівкою, Мар’їнкою, Пречистівкою та Богоявленкою Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка і Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Степове, Ольгівське, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Степногірськ і Чарівне Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони 20 населених пунктів, зокрема, Милове, Зміївка, Республіканець, Новокаїри, Веселе, Микільське, Антонівка та Дніпровське Херсонської області.

Злочини окупантів

Для посилення контрдиверсійних заходів на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області противник направив туди близько 200 військовослужбовців росгвардії. Їх розселили на території бази відпочинку Чайка в населеному пункті Лазурне, а для безпеки окупантів у селищі обмежено пересування місцевих жителів.

Через низький рівень забезпечення зимовим обмундируванням, з січня поточного року значно зросла кількість військовослужбовців російських окупаційних військ з ознаками обмороження кінцівок. Так, у медичних закладах Горлівки Донецької області кількість пацієнтів з таким діагнозом складає до 30 % від усіх поранених.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження окупантів, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А наші ракетники й артилеристи уразили 10 районів зосередження живої сили, одну позицію протиповітряної оборони та три склади боєприпасів противника.

Теги: ЗСУ Генштаб втрати ворог

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