Херсонські піротехніки знищили 85 одиниць боєприпасів часів Другої світової війни
Вибухівку знайшла пошукова група під час розкопок у Великолепетиському районі
На Херсонщині піротехніки знищили 85 одиниць вибухонебезпечних боєприпасів часів Другої світової війни.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що вибухівку знайшла напередодні пошукова група під час розкопок у Великолепетиському районі на відстані 12 км від с. Рубанівка.
«28 вересня о 18:30 піротехнічною групою аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України в Херсонській області знищено 85 одиниць боєприпасів часів Другої світової війни», - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ДСНС у неділю.
Рятувальники інформують, що серед боєприпасів були артснаряд, мінометні міни, протитанкові міни, гранати, протитанкові снаряди.