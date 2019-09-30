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    Події в Україні

    Херсонські піротехніки знищили 85 одиниць боєприпасів часів Другої світової війни

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    Серед боєприпасів були артснаряд, мінометні міни, протитанкові міни, гранати, протитанкові снаряди - ДСНС - Херсонські піротехніки знищили 85 одиниць боєприпасів часів Другої світової війни
    Серед боєприпасів були артснаряд, мінометні міни, протитанкові міни, гранати, протитанкові снаряди - ДСНС

    Вибухівку знайшла пошукова група під час розкопок у Великолепетиському районі

    На Херсонщині піротехніки знищили 85 одиниць вибухонебезпечних боєприпасів часів Другої світової війни.

    Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Зазначається, що вибухівку знайшла напередодні пошукова група під час розкопок у Великолепетиському районі на відстані 12 км від с. Рубанівка.

    «28 вересня о 18:30 піротехнічною групою аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України в Херсонській області знищено 85 одиниць боєприпасів часів Другої світової війни», - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ДСНС у неділю.

    Рятувальники інформують, що серед боєприпасів були артснаряд, мінометні міни, протитанкові міни, гранати, протитанкові снаряди.

     

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