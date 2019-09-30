Херсонські піротехніки знищили 85 одиниць боєприпасів часів Другої світової війни



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Серед боєприпасів були артснаряд, мінометні міни, протитанкові міни, гранати, протитанкові снаряди - ДСНС

Вибухівку знайшла пошукова група під час розкопок у Великолепетиському районі

На Херсонщині піротехніки знищили 85 одиниць вибухонебезпечних боєприпасів часів Другої світової війни.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що вибухівку знайшла напередодні пошукова група під час розкопок у Великолепетиському районі на відстані 12 км від с. Рубанівка.

«28 вересня о 18:30 піротехнічною групою аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України в Херсонській області знищено 85 одиниць боєприпасів часів Другої світової війни», - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ДСНС у неділю.

Рятувальники інформують, що серед боєприпасів були артснаряд, мінометні міни, протитанкові міни, гранати, протитанкові снаряди.