Хуг розповів, де місії ОБСЄ найбільше перешкоджають



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Спостерігач ОБСЄ на Донбасі

Місія ОБСЄ регулярно звітує про перешкоджання вільному пересуванню

Перешкоджання вільному пересуванню спостерігачів ОБСЄ відбувається по обидва боки лінії розмежування на сході України, однак найбільше таких випадків трапляється на окупованій території Донбасу, зокрема, на півдні Донецької області.

Про це у коментарі «Громадському» повідомив заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.

За його словами, СММ ОБСЄ регулярно звітує про перешкоджання вільному пересуванню.

«Це відбувається по обидва боки, однак активніше - на непідконтрольних урядові територіях. Особливо на півдні Донецької області, неконтрольованої Україною. Це клаптик землі приблизно 30 кілометрів у ширину, доходячи до Азовського моря. Нас неодноразово там зупиняли і не давали виконувати нашу роботу», - наголосив він.

Хуг зазначив, що організація намагається захистити працівників місії за допомогою належного обладнання та навчань.

«Але ми не можемо убезпечити їх від усіх ризиків. І обидві сторони несуть відповідальність за захист цивільних, включаючи наших спостерігачів», - підкреслив він.

Нагадаємо, напередодні місія ОБСЄ на Донбасі оприлюднила відео з безпілотника, який зафіксував, як колони вантажівок вночі в'їжджають на територію східної України з боку Росії і виїжджають з України у місці, де відсутні прикордонно-пропускні пункти.