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«Гвардія наступу»: МВС шукає добровольців-штурмовиків для звільнення окупованих територій

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
«Гвардія наступу»: МВС шукає добровольців-штурмовиків для звільнення окупованих територій
фото ілюстративне

У міністерстві кажуть, що підрозділи будуть складатися виключно з «добровольців, якими рухає патріотизм»

Штурмові бригади «Гвардії наступу», до яких можуть вступати добровольці, націлені на посилення сил оборони та на звільнення окупованих територій України. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє пресслужба МВС.

«Рішення створити штурмові бригади було прийнято нашими працівниками, які мають достатньо люті, щоб бити ворога. Багато наших військовослужбовців, які боронили і боронять нашу країну, вийшли з ініціативою набрати людей в такі підрозділи. Тому було прийнято рішення, що всіх, хто бажає, хто є патріотом, хто втратив домівки або рідних через війну, об'єднати в такі бригади. Ми вже почали формувати такі підрозділи, які націлені на те, щоб звільнити наші території і стати на міжнародно визнані кордони. Це наша найближча мета», – сказав Ігор Клименко. 

За його словами, основу таких підрозділів складатимуть діючі поліцейські, прикордонники, нацгвардійці. Людина яка хоче приєднатися до «Гвардії наступу» може подати відповідну анкету на сайті storm.mvs.gov.ua, де представлені всі бригади, які комплектуються. Можна обрати бригаду, в якій хоче служити людина, чи це бригада Нацполіції «Лють», чи бригади Держприкордонслужби «Сталевий кордон» чи шість бригад Нацгвардії.  

«Кандидат має пройти військово-лікарську комісію, здати психологічний та фізичний тест. Після успішного проходження він зараховується в ту бригаду, яку він вибрав», –  сказав виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ.

Він також зазначив, що для всіх бійців цих бригад зберігаються пільги, які є для військовослужбовців та поліцейських. Для добровольців передбачена «гідна зарплата». МВС, за словами Ігора Клименка, створить всі умови, для тих, хто прийде в бригади «Гвардії наступу».

«Вони будуть серед однодумців. Там будуть якісні командири, які мають бойовий досвід та бережуть особовий склад», - сказав він.

Теги: МВС добровольці деокупація

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