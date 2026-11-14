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Карта бойових дій в Україні станом на 14 листопада 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 14 листопада 2026 року
Триває 1725-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

47 атак здійснив ворог на покровському напрямку

За минулу добу на фронті відбулося 273 бойові зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Минулої доби противник завдав 64 авіаційних ударів, під час яких скинув 220 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 4844 дрони-камікадзе та здійснили 2117 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Павлівка, Безсалівка, Кореньок, Писарівка, Товстодубове, Ободи, Бачівськ, Хотінь, Яструбщина, Кіндратівка, Уланове, Лужки, Шпиль, Нескучне, Волфине, Юнаківка, Андріївка, Гірки, Шалигине, Запсілля, Садки, Кучерівка, Атинське, Рогізне, Отруба, Миропілля, Іскрисківщина, Мар’їне, Нова Січ, Малушине, Дорошівка, Мала Рибиця Сумської області. Авіаудару зазнав населений пункт Спаське.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Минулої доби агресор завдав чотирьох авіаційних ударів, застосувавши вісім КАБів, та здійснив 38 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, три з яких – із застосуванням РСЗВ.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили три атаки противника у районах населених пунктів Стариця, Анищине та в бік населеного пункту Охрімівка.

На лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти проводили 15 атак поблизу Греківки та у бік населених пунктів Новоплатонівка, Дружелюбівка, Зелена Долина, Лиман.

На слов'янському напрямку

Противник здійснив шість атак у районах населених пунктів Крива Лука, Миколаївка та в бік Оріхуватки.

На краматорському напрямку

Противник один раз атакував поблизу Миколаївки.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 11 атак. Загарбники вели наступальні дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Русин Яр та у бік населених пунктів Миколайпілля, Новопавлівка.

На покровському напрямку

47 атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Торецьке, Софіївка, Вільне, Новий Донбас, Водянське, Добропілля, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь, Ганнівка, Новогришине, Мирне, Сергіївка, Новопавлівка.

На гуляйпільському напрямку

Окупанти 11 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися біля Верхньої Терси, Малої Токмачки, Білогір’я та у бік населених пунктів Єгорівка, Копані, Гірке.

Нагадаємо, триває 1725-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт Генштаб війна

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Карта бойових дій в Україні станом на 14 листопада 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 14 листопада 2026 року
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
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