За минулу добу на фронті відбулося 278 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському, де зафіксовано 24 штурми.

Новини війни

Минулої доби російські війська завдали трьох ракетних та 72 авіаційних ударів, під час яких скинули 236 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 5120 дронів-камікадзе та здійснили 2106 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 26 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу втрати російських загарбників склали 2150 осіб. Українські захисники також знешкодили один танк, 32 бойові броньовані машини, 17 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, два наземні робототехнічні комплекси, 738 безпілотних літальних апаратів, 369 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби російські війська здійснили десять атак. Крім того, противник завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням десяти керованих авіабомб та здійснив 149 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили чотири атаки противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Охрімівки, Анискиного та Довгенького.

На Куп'янському напрямку

Російські війська здійснили одну штурмову дію в напрямку Куп'янська.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 13 атак противника. Окупанти намагалися вклинитися в українську оборону поблизу Надії, Греківки, Зеленої Долини, Колодязів та Діброви, а також у напрямку Лимана.

На Слов'янському напрямку

Російські війська здійснили п'ять атак у районах Ямполя та Кривої Луки, а також у напрямках Діброви, Миколаївки та Оріхуватки.

На Краматорському напрямку

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано 18 атак російських військ. Загарбники вели наступальні дії в районах Костянтинівки та Вільного, а також у напрямках Миколайпілля, Новопавлівки, Торецького, Кучерового Яру та Золотого Колодязя.

На Покровському напрямку

Російські війська здійснили 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися поблизу Нового Донбасу, Красноподілля, Добропілля, Новогришиного, Мирного та Молодецького, а також у напрямках Гулівого та Сергіївки.

На Олександрівському напрямку

Минулої доби російські війська двічі намагалися прорвати оборону українських захисників у районі Тернового.

На Гуляйпільському напрямку

Українські захисники відбили дев'ять атак противника. Російські війська намагалися просунутися в напрямках Нового Запоріжжя, Різдвянки та Єгорівки, а також поблизу Рибного, Верхньої Терси та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Російські війська здійснили чотири атаки в напрямках Новопавлівки та Новояковлівки, а також поблизу Степового.

На Придністровському напрямку

Минулої доби противник штурмових дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1731-й день повномасштабної війни в Україні.