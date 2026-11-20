Читайте нас у

Читайте нас у Telegram

Читайте нас у

Читайте нас у Google News

Нагадаємо, триває 1731-й день повномасштабної війни в Україні.

* Підрахунки є орієнтовними, оскільки точний баланс за модифікаціями знищеної техніки знає лише Генеральний штаб ЗСУ.

(з розрахунку середньої вартості комплексу ППО/РЛС у $15 млн)

(при медіанній ціні $600 тис. за ББМ різних модифікацій)

(враховуючи старі Т-72 та нові Т-90, середній розрахунок $2.5 млн за танк)

(при середній вартості $15 млн за гелікоптер)

(при середній вартості $30 млн за літак)

(при розрахунку $30 тис. за одиницю)

(за середньою ціною $3 млн за ракету)

Втрати ворога у війні станом на 20 листопада 2026 року

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 20 листопада 2026 року.

Про використання cookie

Продовжуючи перегляд glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності (Privacy Policy) та погоджуєтеся використання файлів cookie