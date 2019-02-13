Комітет нацбезпеки: в Україні фактично вже створені кібервійська
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Кібервійська отримують належне фінансування і підтримку західних партнерів України, - Винник
В Україні фактично створені кібервійська, однак офіційно вони не проголошені. Таку думку висловив секретар комітету з нацбезпеки й оборони Іван Винник.
«Кібервійська вже є, просто вони офіційно не оголошені. Вони переважно займаються зараз питаннями оборони нашого кіберпростору і роблять інші операції», - зазначив Винник.
За його словами, такі підрозділи отримують належне фінансування. Крім того, як зазначив Винник, західні партнери України, зокрема США, надають широку експертну, фахову допомогу, а також надають обладнання.
При цьому він додав, що питання протидії кіберзагрозам для України набуває неабиякої актуальності у зв’язку з тим, що наразі в країні автоматизовано дуже багато процесів – від функціонування державних органів, проведення військових операцій, так і, наприклад, до подачі електроенергії в будівлі.
Нагадаємо, за словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, на сьогодні розглядається питання про створення кібервійськ у складі Збройних сил України.
У 2018 році українські фахівці з кібербезпеки заблокували близько 400 кібератак.
За словами президента Петра Порошенко, Російська Федерація почала реалізовувати сценарій безпосереднього втручання у виборчий процес.
Україна вже домовилась про взаємодію з окремими країнами-членами Альянсу щодо допомоги у сфері кібербезпеки у виборчий період.