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    Події в Україні

    Комітет нацбезпеки: в Україні фактично вже створені кібервійська

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    Питання протидії кіберзагрозам для України набуває неабиякої актуальності, - екперт - Комітет нацбезпеки: в Україні фактично вже створені кібервійська
    Питання протидії кіберзагрозам для України набуває неабиякої актуальності, - екперт

    Кібервійська отримують належне фінансування і підтримку західних партнерів України, - Винник

    В Україні фактично створені кібервійська, однак офіційно вони не проголошені. Таку думку висловив секретар комітету з нацбезпеки й оборони Іван Винник.

    «Кібервійська вже є, просто вони офіційно не оголошені. Вони переважно займаються зараз питаннями оборони нашого кіберпростору і роблять інші операції», - зазначив Винник.

    За його словами, такі підрозділи отримують належне фінансування. Крім того, як зазначив Винник, західні партнери України, зокрема США, надають широку експертну, фахову допомогу, а також надають обладнання.

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    При цьому він додав, що питання протидії кіберзагрозам для України набуває неабиякої актуальності у зв’язку з тим, що наразі в країні автоматизовано дуже багато процесів – від функціонування державних органів, проведення військових операцій, так і, наприклад, до подачі електроенергії в будівлі.

    Нагадаємо, за словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, на сьогодні розглядається питання про створення кібервійськ у складі Збройних сил України.

    У 2018 році українські фахівці з кібербезпеки заблокували близько 400 кібератак.

    За словами президента Петра Порошенко, Російська Федерація почала реалізовувати сценарій безпосереднього втручання у виборчий процес.

    Україна вже домовилась про взаємодію з окремими країнами-членами Альянсу щодо допомоги у сфері кібербезпеки у виборчий період.

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