Контрольні пункти на Донбасі переходять на весняний графік роботи



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Контрольні пункти переходять на весняний графік з 1 березня цього року

Пропуск транспорту здійснюватиметься з 07:00 до 18:30

Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі Операції об’єднаних сил (ООС) переходять на весняний графік роботи. Про це повідомляє ООС у Facebook.

Як зазначається, відповідно до розпорядження командувача Об’єднаних сил, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі операції Об’єднаних сил з 1 березня 2019 року переходять на графік весняного періоду.

Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 07:00 до 18:30.

Нагадаємо, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 23 лютого, перетнули 29,5 тисяч осіб.

Нагадаємо, за період з 18 по 22 лютого у перетині контрольно-пропускних пунктів на Донбасі українська сторона відмовила 121 людині. Загалом протягом вказаного часу встановленим порядком через лінію розмежування було оформлено 248 тис. громадян та 30 тисяч транспортних засобів.