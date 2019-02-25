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    Події в Україні

    Контрольні пункти на Донбасі переходять на весняний графік роботи

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    Контрольні пункти переходять на весняний графік з 1 березня цього року - Контрольні пункти на Донбасі переходять на весняний графік роботи
    Контрольні пункти переходять на весняний графік з 1 березня цього року

    Пропуск транспорту здійснюватиметься з 07:00 до 18:30

    Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі Операції об’єднаних сил (ООС) переходять на весняний графік роботи. Про це повідомляє ООС у Facebook

    Як зазначається, відповідно до розпорядження командувача Об’єднаних сил, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі операції Об’єднаних сил з 1 березня 2019 року переходять на графік весняного періоду.

    Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 07:00 до 18:30.

    Нагадаємо, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 23 лютого, перетнули 29,5 тисяч осіб.

    Нагадаємо, за період з 18 по 22 лютого у перетині контрольно-пропускних пунктів на Донбасі українська сторона відмовила 121 людині. Загалом протягом вказаного часу встановленим порядком через лінію розмежування було оформлено 248 тис. громадян та 30 тисяч транспортних засобів.

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