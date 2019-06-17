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    Події в Україні

    Лінію розмежування на Донбасі за тиждень перетнули 286 тисяч осіб

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    Пункт пропуску на Донбасі - Лінію розмежування на Донбасі за тиждень перетнули 286 тисяч осіб
    Пункт пропуску на Донбасі

    22 людини залишили свої оселі на тимчасово окупованій території України через складну соціально-економічну ситуацію

    За минулий тиждень лінію розмежування через українські контрольні пункти в'їзду-виїзду в Донецькій і Луганській областях в обох напрямках перетнули 286 тисяч осіб і 34 тисячі транспортних засобів.

    Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

    Зазначається, що 22 людини залишили свої оселі на тимчасово окупованій території України через складну соціально-економічну ситуацію. При цьому було відмовлено в перетині КПВВ 186 громадянам у зв’язку з відсутністю необхідних документів.

    Також під час здійснення контрольно-перевірочних заходів прикордонниками в КПВВ виявлено 16 паспортних документів України з ознаками часткової підробки. Також зафіксовано 11 випадків, коли громадяни намагались «домовитися» про безперешкодний перетин лінії розмежування.

    «За адміністративні правопорушення до відповідальності в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування притягнуто 11 громадян. Встановлено, що вказані особи перетнули державний кордон України з Російською Федерацією в недіючих пунктах пропуску на тимчасово неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону. Окрім того, матеріали справ про адміністративні правопорушення складено стосовно двох іноземців, що порушили правила перебування на території України», - йдеться в повідомленні.

    Також у пресцентрі зазначили, що на тимчасово окуповану територію України проїхало 16 вантажівок із гуманітарною допомогою для мешканців Донбасу. Загалом, оформлено гуманітарні вантажі вагою 294,75 тонни.

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