Лисичанськ частково залишився без води через аварію



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Водопостачання буде відновлене після завершення ремонтних робіт та запуску насосних станції

Лисичанський водоканал до цього неодноразово відключали від електропостачання через борги

Водопостачання центральної частини Лисичанська, району склозаводу «Пролетарій» і міст-супутників Привілля та Новодружеська припинили через аварію.

Про це у вівторок повідомляється на сайті комунального підприємства «Лисичанськводоканал».

«У зв’язку з поривом на магістральному водоводі Ду 600 мм в районі насосної станції «Білогорівська» припинено водопостачання для здійснення заходів з усунення пориву. Водопостачання буде відновлене після завершення ремонтних робіт та запуску насосних станції», - йдеться у повідомленні.

Водночас, на 2 жовтня анонсовано обмеження у водопостачанні району заводу Гумово-технічних виробів через планове знезараження резервуарів питної води рідким хлором на водопровідній насосній станції «ГТВ» ЛКСП «Лисичанськводоканал».

Як повідомлялося, лисичанський водоканал до цього неодноразово відключали від електропостачання через борги ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання». Сума боргу називалась в обсязі близько 140 млн грн.

Останнє таке відключення відбулось 19 серпня.