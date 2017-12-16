Луганщина: бойовики, диверсанти та один інформатор ОРДЛО опинилися за ґратами

Зокрема, засуджено диверсантів, які планували вчинити терористичні акти на декількох об’єктах у Лисичанську

На Луганщині за матеріалами Служби безпеки України до різних строків ув’язнення засуджено трьох бойовиків, двох диверсантів та одного поплічника терористичних організацій ОРДЛО. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Так, до десяти років позбавлення волі засуджено тричі раніше судимого представника терористичного угруповання



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Фото: Reuters

Зокрема, засуджено диверсантів, які планували вчинити терористичні акти на декількох об’єктах у Лисичанську

На Луганщині за матеріалами Служби безпеки України до різних строків ув’язнення засуджено трьох бойовиків, двох диверсантів та одного поплічника терористичних організацій ОРДЛО. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Так, до десяти років позбавлення волі засуджено тричі раніше судимого представника терористичного угруповання «Призрак», якого оперативники спецслужби затримали у Рубіжному, де він переховувався після завершення «бойової» кар`єри.

До п’яти років ув’язнення засуджено мешканця Голубівки на Луганщині, який, перебуваючи у складі так званого «другого армійського корпусу ЛНР», залучався до чергування на незаконних блокпостах бойовиків. Злочинець був затриманий під час спроби збройного проникнення на територію підконтрольну українській владі.

До трьох років та трьох місяців позбавлення волі засуджено інформатора терористів.

Співробітники СБ України встановили, що мешканець Первомайська, який у справах бізнесу регулярно перетинав лінію розмежування, збирав відомості про дислокацію та переміщення підрозділів сил антитерористичної операції. Отриману інформацію злочинець передавав представникам так званого «МДБ ЛНР».

За скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, до двох років ув`язнення з конфіскацією майна засуджено двох диверсантів, які планували вчинити терористичні акти на декількох об`єктах у Лисичанську.

Рішенням суду представника терористичного угруповання «МВС ЛНР», що був затриманий співробітниками СБУ на початку червня 2016 року, засуджено до двох років і п`яти місяців тюремного ув`язнення.

У січні 2018 року вказані судові рішення набрали законної сили.