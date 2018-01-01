Львів’яни знову влаштували протест на кордоні з Польщею
- Сьогодні, 14:06
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Протести влаштовують через незадоволення законом про новий порядок перетину кордону
У Львівській області кілька десятків протестувальників блокують пункти пропуску Краківець, Рава-Руська та Шегині на українсько-польському кордоні. Про це повідомляє депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.
«Пропускний пункт Шегині, люди перекрили дорогу, близько 20 людей ходять по пішохідному переходу, рух наразі ускладнений… Пропускний пункт Рава-Руська, люди також перекрили рух, 20 людей ходять по пішохідному переходу… Пропускний пункт Краківець, траса Львів-Краківець, люди перекрили дорогу», — звітує Зінкевич.
За його словами, організатори акції повідомили, що блокують пункти пропуску через незадоволення законом про новий порядок перетину кордону.
Нагадаємо, 31 січня на Львівщині учасники цієї ж акції протесту заблокували під’їзд до міжнародного пропускного пункту Рава-Руська – Гребенне.
Раніше, 10 січня, зранку були перекриті дороги до «Шегині – Медика», «Рава – Руська-Гребенне» та «Краковець –Корчова» у с.Роснівка (близько 10 км до пункту пропуску) Львівської митниці ДФС. Мітингувальники (близько 130 осіб) невдоволені змінами щодо оподаткування товарів, що ввозяться фізичними особами на митну територію України у ручній поклажі.
1 січня набули чинності зміни правил безмитного ввезення товарів. Відтепер безмитне ввезення товарів у ручному чи супроводжуваному багажі обмежується сумою до 500 євро (в аеропортах – до 1000 євро) і вагою до 50 кг для тих, хто був відсутній в Україні більше доби і в'їжджає в країну не частіше за один раз впродовж 72 годин.