Протести на Львівщині: перекрито дороги до трьох пунктів пропуску на кордоні

Рух транспортних засобів тимчасово через пункти пропуску сповільнено

У середу, 10 січня, на Львівщині протестувальники перекрили дороги перед міжнародними пунктами пропуску на кордоні «Шегині – Медика», «Рава – Руська-Гребенне», «Краковець – Корчова». Про це повідомляє ДФС у Львівській області. Акції протесту пов’язані зі змінами в оподаткуванні товарів,



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Рух транспортних засобів тимчасово через пункти пропуску сповільнено

У середу, 10 січня, на Львівщині протестувальники перекрили дороги перед міжнародними пунктами пропуску на кордоні «Шегині – Медика», «Рава – Руська-Гребенне», «Краковець – Корчова». Про це повідомляє ДФС у Львівській області.

Акції протесту пов’язані зі змінами в оподаткуванні товарів, які переміщуються через митний кордон.

«Львівська митниця ДФС інформує, що станом на 11:30 год. перед пунктами пропуску «Шегині – Медика» та «Рава – Руська-Гребенне», а також у с. Роснівка (близько 10 км. перед пунктом пропуску «Краковець – Корчова») тривають акції громадян щодо невдоволення змінами в оподаткуванні митними платежами товарів, які переміщуються через митний кордон України громадянами, а також інші зміни в законодавстві, які набрали чинності 01.01.2018 року», - йдеться в повідомленні ДФС.

Наразі рух транспортних засобів тимчасово через пункти пропуску сповільнено, періодично здійснюється їх пропуск в обох напрямах. Керівники митних постів спілкуються з учасниками акцій протесту, ведуть роз’яснювальну роботу.

Інші пункти пропуску працюють у штатному режимі.