Люди Януковича перепродали пласти «Селідоввугілля» поза спиною шахтарів - Волинець

Син Януковича продав пласт шахти людині з окупованої території Донбасу

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив, що люди сина екс-президента України Олександра Януковича перепродали вугільні пласти державних шахт «Селідоввугілля» директору підприємства, виробничі потужності якого знаходяться на окупованій бойовиками території. Про це він повідомив у прямому ефірі.



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Син Януковича продав пласт шахти людині з окупованої території Донбасу

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив, що люди сина екс-президента України Олександра Януковича перепродали вугільні пласти державних шахт «Селідоввугілля» директору підприємства, виробничі потужності якого знаходяться на окупованій бойовиками території. Про це він повідомив у прямому ефірі.

«Вчора шахтарі вже збиралися повертатися додому, але тут до нас дійшла інформація, що вугільні пласти не збираються повертати державним шахтам, а в черговий раз перепродують вже іншим структурам. Тому вони вирішили залишитися і оголосити голодування», - заявив Волинець.

За його інформацією, новим власником вугільних пластів на державних шахтах стала людина з «сім'ї» Януковича.

«Вчора о 11.30 сталася купівля-продаж. Новим власником став Бондаренко Едуард Миколайович, який є генеральним директором «Донбасенерго», теплова електростанція якого знаходиться на окупованій території, - розповів Михайло Волинець. - Вони просто оформили липову купівлю-продаж з одних людей, які тримали ці пласти від Саші Януковича, на інших людей. І це робиться в Україні, на підконтрольній українській владі території!», - додав він.

Волинець відзначає, що шахтарі голодують через те, що син Януковича вкрав найбільш перспективні пласти «Селідоввугілля», а влада не може їх повернути.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що працівники ДП «Селідоввугілля» оголосили голодування в будівлі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України,