  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
    Події в Україні

    Люди Януковича перепродали пласти «Селідоввугілля» поза спиною шахтарів - Волинець

    Син Януковича продав пласт шахти людині з окупованої території Донбасу
    Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив, що люди сина екс-президента України Олександра Януковича перепродали вугільні пласти державних шахт «Селідоввугілля» директору підприємства, виробничі потужності якого знаходяться на окупованій бойовиками території. Про це він повідомив у прямому ефірі.
    • Сьогодні, 16:08
    • Розсилка
    Скріншот з відео

    Син Януковича продав пласт шахти людині з окупованої території Донбасу

    Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив, що люди сина екс-президента України Олександра Януковича перепродали вугільні пласти державних шахт «Селідоввугілля» директору підприємства, виробничі потужності якого знаходяться на окупованій бойовиками території. Про це він повідомив у прямому ефірі.

    «Вчора шахтарі вже збиралися повертатися додому, але тут до нас дійшла інформація, що вугільні пласти не збираються повертати державним шахтам, а в черговий раз перепродують вже іншим структурам. Тому вони вирішили залишитися і оголосити голодування», - заявив Волинець.

    За його інформацією, новим власником вугільних пластів на державних шахтах стала людина з «сім'ї» Януковича.

    «Вчора о 11.30 сталася купівля-продаж. Новим власником став Бондаренко Едуард Миколайович, який є генеральним директором «Донбасенерго», теплова електростанція якого знаходиться на окупованій території, - розповів Михайло Волинець. - Вони просто оформили липову купівлю-продаж з одних людей, які тримали ці пласти від Саші Януковича, на інших людей. І це робиться в Україні, на підконтрольній українській владі території!», - додав він.

    Волинець відзначає, що шахтарі голодують через те, що син Януковича вкрав найбільш перспективні пласти «Селідоввугілля», а влада не може їх повернути.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що працівники ДП «Селідоввугілля» оголосили голодування в будівлі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, 

    Донбас Віктор Янукович шахта Олександр Янукович голодування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ