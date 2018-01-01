Шахтарі «Селідоввугілля» оголосили голодування в будівлі Міненерговугілля
- Сьогодні, 19:49
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Гірники наполягають на погашенні всієї заборгованості по заробітній платі
Працівники ДП «Селідоввугілля» оголосили голодування в будівлі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, заявив глава Незалежної профспілки гірників (НПГУ) Михайло Волинець.
«Гірники наполягають на погашенні всієї заборгованості по заробітній платі. З огляду на інфляційні процеси, вони також закликають підвищити тарифні ставки. А ще вимагають «повернути вкрадені запаси» і виділити кошти на технічне переоснащення та забезпечення матеріалами «Селідоввугілля», - пише Волинець на своїй Facebook-сторінці.
Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик заявив про готовність особисто прибути на «Селідоввугілля» та забезпечити наведення порядку на вугільному підприємстві.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вимагає від міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика «вимести смотрящих» з державних вугледобувних підприємств.
Нагадуємо, що раніше шахтарі представили Маніфест з порятунку вугільної галузі України. Серед вимог - своєчасне виконання зобов'язань, зменшення поставок імпортного вугілля і розвиток власної галузі, перехід всіх ТЕС і ТЕЦ з антрациту на українське вугілля і закріплення на законодавчому рівні переваги українського вугілля перед іноземним.
Джерело: Інтерфакс-Україна