  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Шахтарі «Селідоввугілля» оголосили голодування в будівлі Міненерговугілля

    Гірники наполягають на погашенні всієї заборгованості по заробітній платі
    Працівники ДП «Селідоввугілля» оголосили голодування в будівлі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, заявив глава Незалежної профспілки гірників (НПГУ) Михайло Волинець. «Гірники наполягають на погашенні всієї заборгованості по заробітній платі. З огляду на інфляційні процеси, вони також закликають підвищити
    • Сьогодні, 19:49
    • Розсилка
    <span>Зустріч представників ДП &laquo;Селидіввугілля&raquo; із мініс</span><span class="text_exposed_show">тром Ігорем Насалико</span>
    Фото Михайла Волинця
    Зустріч представників ДП «Селидіввугілля» із міністром Ігорем Насалико

    Гірники наполягають на погашенні всієї заборгованості по заробітній платі

    Працівники ДП «Селідоввугілля» оголосили голодування в будівлі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, заявив глава Незалежної профспілки гірників (НПГУ) Михайло Волинець.

    «Гірники наполягають на погашенні всієї заборгованості по заробітній платі. З огляду на інфляційні процеси, вони також закликають підвищити тарифні ставки. А ще вимагають «повернути вкрадені запаси» і виділити кошти на технічне переоснащення та забезпечення матеріалами «Селідоввугілля», - пише Волинець на своїй Facebook-сторінці.

    Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик заявив про готовність особисто прибути на «Селідоввугілля» та забезпечити наведення порядку на вугільному підприємстві.

    Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вимагає від міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика «вимести смотрящих» з державних вугледобувних підприємств.

    Нагадуємо, що раніше шахтарі представили Маніфест з порятунку вугільної галузі України. Серед вимог - своєчасне виконання зобов'язань, зменшення поставок імпортного вугілля і розвиток власної галузі, перехід всіх ТЕС і ТЕЦ з антрациту на українське вугілля і закріплення на законодавчому рівні переваги українського вугілля перед іноземним.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    вугілля ТЕЦ голодування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ