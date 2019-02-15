Мангер може бути причетним до нападу на журналіста Нікітенка



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Найєм припускає, що в ухвалі суду про напад на журналіста йдеться про радника Мангера

Підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер може бути причетним до нападу на журналіста Сергія Нікітенка. Про це написав у Facebook юрист Масі Найєм, посилаючись на ухвалу Херсонського суду від 19 листопада 2018 року.

Зокрема, у матеріалах суду йдеться про те, що до нападу на Нікітенка «можливо причетний ОСОБА_6, 17.06.1977 р.н., який перебуває на посаді радника голови Херсонської обласної ради ОСОБА_9 (Мангера – ред.), 27.04.1970 р.н., у якого з ОСОБА_7 (Нікітенком – ред.) був конфлікт».

«Допитом свідка ОСОБА_10 встановлено, що останній був свідком розмови ОСОБА_9 та ОСОБА_6, де ОСОБА_6 був занепокоєний тим, що працівники поліції можуть встановити його причетність до заподіяння тілесних ушкоджень журналісту ОСОБА_7», - відзначається в матеріалах.

Найєм припускає, що ОСОБА_6 це Сергій Левін (Москаленко), якого підозрюють в організації нападу на Гандзюк. Наразі Левіна оголосили в розшук, він нібито переховується в Домінікані.

За словами юриста, Левін для важливості сам представлявся радником Мангера, «в певних колах».

14 лютого прокуратура заявила, що Мангер наказав своєму юристу Андрію Мурашкіну здати в оренду за безцінь базу відпочинку на узбережжі Чорного моря Левіну і, таким чином, заплатити за вбивство Гандзюк.

Мурашкін і Мангер заперечують причетність голови облради. Юрист каже, що самостійно прийняв рішення здати в оренду майно Левіну.

Нагадаємо, 15 лютого суд заарештував із правом застави підозрюваного в організації вбивства Гандзюк Мангера.

18 червня 2018 року у Херсоні побили журналіста, керівника інформаційно-аналітичного сайту «Мост» Сергія Нікітенка.

Тоді Найєм написав, що на Нікітенка «напали два хлопці, били сильно, ногами – потім втекли».

Поліція Херсонської області повідомила, що відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.345-1 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо журналіста).

В червні 2018 року Нікітенко заявив, що його побили ті ж люди, які раніше напали на лідера одеського «Автомайдану» Віталія Устименка.