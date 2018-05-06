Метеорологи розказали про температурні рекорди травня на Київщині

На Київщині чотири дні поспіль фіксувалася «липнева» спека – обсерваторія

На Київщині цього тижня чотири дні поспіль фіксувалася «липнева» спека. Як повідомила 5 травня Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, 4 травня було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря – після полудня стовпчик термометра піднявся до 30,1 градуса тепла, що на 1,2 градуса вище попереднього



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На Київщині чотири дні поспіль фіксувалася «липнева» спека – обсерваторія

На Київщині цього тижня чотири дні поспіль фіксувалася «липнева» спека.

Як повідомила 5 травня Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, 4 травня було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря – після полудня стовпчик термометра піднявся до 30,1 градуса тепла, що на 1,2 градуса вище попереднього максимуму 1911 року.

За даними спостережень, також середньодобова температура перевищила на 0,3 градуса історичне значення 1934 року, вона становила 22,8 градуса тепла.

У попередні дні в Києві метеорологи фіксували рекорди максимальної температури повітря.

За даними обсерваторії, квітень став найтеплішим у Києві за всю історію спостережень, які розпочалися в 1881 році.

Джерело: Радіо Свобода