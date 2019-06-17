Міноборони назвало кількість загиблих воїнів ЗСУ в травні



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Протягом травня Україна втратила вісьмох військових

У Міністерстві оборони України повідомили дані про втрати за травень. «Кількість поранених і загиблих українських військових за травень 2019 року – 42 поранених та травмованих внаслідок бойових дій, 19 бойове травмування та 8 загиблих», – говориться у відповіді на запит «Радіо Свобода», яку підготував начальник штабу ООС, перший заступник командувача Об’єднаних сил генерал-майор Ігор Танцюра.

У повідомленні не уточнено, чи йдеться про загальне число загиблих, у тому числі з урахуванням померлих пізніше від поранень, чи лише про загиблих безпосередньо на полі бою чи відразу після обстрілів, дані про яких називають у щоденних зведеннях прес-центру ООС.

Також не уточнюється, чи йдеться про втрати всіх українських силових структур, чи тільки Збройних сил.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із них 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.