  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Міноборони назвало кількість загиблих воїнів ЗСУ в травні

    • Розсилка
    Міноборони назвало кількість загиблих воїнів ЗСУ в травні

    Протягом травня Україна втратила вісьмох військових

    У Міністерстві оборони України повідомили дані про втрати за травень. «Кількість поранених і загиблих українських військових за травень 2019 року – 42 поранених та травмованих внаслідок бойових дій, 19 бойове травмування та 8 загиблих», – говориться у відповіді на запит «Радіо Свобода», яку підготував начальник штабу ООС, перший заступник командувача Об’єднаних сил генерал-майор Ігор Танцюра.

    Читайте також

    У повідомленні не уточнено, чи йдеться про загальне число загиблих, у тому числі з урахуванням померлих пізніше від поранень, чи лише про загиблих безпосередньо на полі бою чи відразу після обстрілів, дані про яких називають у щоденних зведеннях прес-центру ООС.

    Також не уточнюється, чи йдеться про втрати всіх українських силових структур, чи тільки Збройних сил.

    Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із них 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.

    Читайте також
    ЗСУ Міноборони ООН Свобода радіо Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ